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15 апреля, 10:30

Происшествия

В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

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Деятельность по оказанию ряда услуг в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова приостановлена по инициативе следствия после смерти пациента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Операцию пациенту провели 16 февраля. После этого он почувствовал ухудшение состояния здоровья. Пациента госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и в скором времени умер.

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