В пластической клинике хирурга Хайдарова приостановлена деятельность после смерти пациента

Деятельность по оказанию ряда услуг в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова приостановлена по инициативе следствия после смерти пациента. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ГСУ СК по Москве.

Операцию пациенту провели 16 февраля. После этого он почувствовал ухудшение состояния здоровья. Пациента госпитализировали в другую больницу, где он впал в кому и в скором времени умер.