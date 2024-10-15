Друг дрейфовавшего в Охотском море мужчины рассказал о его поисках

Мужчину спасли после почти двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море. При этом на судне оказались тела его брата и 15-летнего племянника, которые не смогли выжить. Все подробности истории – в материале Москвы 24.

Два месяца в море

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Михаил Пичугин отдыхал летом вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном Ильей в районе Шантарских островов (архипелаг в Охотском море). Еще 9 августа они отправились на катамаране "Байкат" в путешествие от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области. Расстояние примерно в 150 километров мужчины должны были преодолеть за несколько часов, но так и не добрались до точки назначения, сообщил телеграм-канал SHOT.

В ночь на 15 октября, на 67-й день после пропажи, катамаран случайно увидели рыбаки траулера "Ангел" в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края, рассказал РИА Новости директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков. Эта точка находится почти в тысяче километров от Охи, куда направлялись туристы. Выжить удалось только Михаилу, тела его брата и племянника были рядом с ним, отметил Арыков. Эту же информацию подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По данным СМИ, с погибшими Пичугин провел на судне 20 дней.



Алексей Арыков директор компании-судовладельца "Север" Рыбаки случайно нашли лодку, они шли на промысел и по пути наткнулись на нее. Капитан передал информацию в соответствующую службу. Спасенный – в тяжелом состоянии, худой, но в сознании.

Выжившего доставили в Магаданскую областную больницу и поместили в реанимацию, рассказал РИА Новости и. о. главврача учреждения Юрий Леднев. По его словам, у Пичугина обезвоживание и длительное переохлаждение. В беседе с RT специалист уточнил, что мужчина сумел продержаться, питаясь остатками еды, заготовленной в плавание, и выпивая дождевую воду.

"Видно, что очень устал. С ним 24 часа будут находиться врачи. Завтра к нему придет психолог, потому что все равно человека нужно разгрузить после случившегося. Мы стараемся не задавать ему лишних вопросов, чтобы не вызвать неприятные воспоминания", – отметил врач.

В Минздраве региона сообщили ТАСС, что Пичугин находится в стабильном состоянии, однако специалисты "пока не готовы давать прогнозы".

По факту случившегося возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Источники SHOT утверждают, что прокуратура и следователи будут выяснять, было ли на судне все необходимое оборудование для связи и спасения. Если нет, то выжившему якобы может грозить до семи лет тюрьмы за то, что он, имея возможность управлять катамараном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море.

"Двигатель сломался"

Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

Бывшая жена Михаила Пичугина Екатерина назвала спасение своего экс-супруга чудом. Она отметила, что еды и воды у отправившихся в путешествие было примерно на две недели. По ее мнению, Пичугин смог продержаться в том числе за счет лишних килограммов: при весе почти в 100 он потерял практически половину. Также женщина заявила, что в плавание должна была отправиться и их дочь, но в конечном итоге девочка осталась дома.

При этом в разговоре с РЕН ТВ Екатерина рассказала, почему катамаран унесло так далеко.





Екатерина супруга Михаила Пичугина Как говорят, двигатель сломался, поэтому они и дрейфовали 66 дней.

Друг выжившего Денис рассказал, что отдыхал вместе с женой и Пичугиными перед их уходом в море. Мужчина отметил в разговоре с "Известиями", что в тот момент погибший подросток был легко одет, поэтому Денису пришлось отдать ему свою одежду. Кроме того, супруга мужчины дала Пичугиным оставшиеся продукты.





Денис друг Михаила Пичугина Мы забили тревогу, когда они должны были прийти вечером 9 августа, но не вышли на связь. Но мы не начали сильно переживать: они говорили, что там, где стоит их машина, нет связи. У них еще машина подломалась. Думали: "Сейчас там они с машиной занимаются, потом выйдут на связь".

Когда стало понятно, что Пичугина и его родственников долго нет, Денис организовал волонтерские поиски. Мужчина тоже предположил, что у катамарана в конечном счете заглох двигатель, из-за чего его унесло течением и ветром.

В свою очередь, эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов подчеркнул в беседе с изданием, что случай выживания Пичугина является уникальным. По его словам, туристам предстояло пройти довольно большое расстояние и на пути могли встретиться любые трудности.

"Обычно люди в открытом море при отсутствии воды, еды и теплой одежды погибают в течение двух недель. Это может произойти от переохлаждения, обезвоживания. Несмотря на то что вокруг много воды, в море она не питьевая, – остается только дождевая. Если есть снасти, можно попытаться поймать рыбу. Но это все делается не так легко", – отметил Халилов.

По его мнению, эта история должна побудить других более обдуманно выходить в открытое море с достаточным количеством провизии, медикаментов и средств для подачи сигналов бедствия.

