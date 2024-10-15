Друг дрейфовавшего в Охотском море мужчины рассказал о его поисках

Мужчину спасли после почти двухмесячного дрейфа на катамаране в Охотском море. При этом на судне оказались тела его брата и 15-летнего племянника, которые не смогли выжить. Все подробности истории – в материале Москвы 24.
Два месяца в море
Михаил Пичугин отдыхал летом вместе с братом Сергеем и его 15-летним сыном Ильей в районе Шантарских островов (архипелаг в Охотском море). Еще 9 августа они отправились на катамаране "Байкат" в путешествие от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону города Оха Сахалинской области. Расстояние примерно в 150 километров мужчины должны были преодолеть за несколько часов, но так и не добрались до точки назначения, сообщил телеграм-канал SHOT.
В ночь на 15 октября, на 67-й день после пропажи, катамаран случайно увидели рыбаки траулера "Ангел" в районе села Усть-Хайрюзово Камчатского края, рассказал РИА Новости директор компании-судовладельца "Север" Алексей Арыков. Эта точка находится почти в тысяче километров от Охи, куда направлялись туристы. Выжить удалось только Михаилу, тела его брата и племянника были рядом с ним, отметил Арыков. Эту же информацию подтвердили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. По данным СМИ, с погибшими Пичугин провел на судне 20 дней.
Выжившего доставили в Магаданскую областную больницу и поместили в реанимацию, рассказал РИА Новости и. о. главврача учреждения Юрий Леднев. По его словам, у Пичугина обезвоживание и длительное переохлаждение. В беседе с RT специалист уточнил, что мужчина сумел продержаться, питаясь остатками еды, заготовленной в плавание, и выпивая дождевую воду.
"Видно, что очень устал. С ним 24 часа будут находиться врачи. Завтра к нему придет психолог, потому что все равно человека нужно разгрузить после случившегося. Мы стараемся не задавать ему лишних вопросов, чтобы не вызвать неприятные воспоминания", – отметил врач.
В Минздраве региона сообщили ТАСС, что Пичугин находится в стабильном состоянии, однако специалисты "пока не готовы давать прогнозы".
По факту случившегося возбуждено дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта". Источники SHOT утверждают, что прокуратура и следователи будут выяснять, было ли на судне все необходимое оборудование для связи и спасения. Если нет, то выжившему якобы может грозить до семи лет тюрьмы за то, что он, имея возможность управлять катамараном, не подготовил его должным образом к выходу в открытое море.
"Двигатель сломался"
Бывшая жена Михаила Пичугина Екатерина назвала спасение своего экс-супруга чудом. Она отметила, что еды и воды у отправившихся в путешествие было примерно на две недели. По ее мнению, Пичугин смог продержаться в том числе за счет лишних килограммов: при весе почти в 100 он потерял практически половину. Также женщина заявила, что в плавание должна была отправиться и их дочь, но в конечном итоге девочка осталась дома.
При этом в разговоре с РЕН ТВ Екатерина рассказала, почему катамаран унесло так далеко.
Друг выжившего Денис рассказал, что отдыхал вместе с женой и Пичугиными перед их уходом в море. Мужчина отметил в разговоре с "Известиями", что в тот момент погибший подросток был легко одет, поэтому Денису пришлось отдать ему свою одежду. Кроме того, супруга мужчины дала Пичугиным оставшиеся продукты.
Когда стало понятно, что Пичугина и его родственников долго нет, Денис организовал волонтерские поиски. Мужчина тоже предположил, что у катамарана в конечном счете заглох двигатель, из-за чего его унесло течением и ветром.
В свою очередь, эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов подчеркнул в беседе с изданием, что случай выживания Пичугина является уникальным. По его словам, туристам предстояло пройти довольно большое расстояние и на пути могли встретиться любые трудности.
"Обычно люди в открытом море при отсутствии воды, еды и теплой одежды погибают в течение двух недель. Это может произойти от переохлаждения, обезвоживания. Несмотря на то что вокруг много воды, в море она не питьевая, – остается только дождевая. Если есть снасти, можно попытаться поймать рыбу. Но это все делается не так легко", – отметил Халилов.
По его мнению, эта история должна побудить других более обдуманно выходить в открытое море с достаточным количеством провизии, медикаментов и средств для подачи сигналов бедствия.