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15 октября, 16:15

Происшествия

Полиция сняла оцепление с парковки на юго-западе Москвы, где произошел взрыв

Полиция сняла оцепление с парковки на юго-западе Москвы, где произошел взрыв

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Сотрудники полиции сняли оцепление с парковки, расположенной на юго-западе Москвы, после инцидента со взрывом. Неизвестное устройство было обнаружено на капоте внедорожника. Детонация произошла в момент, когда владелец транспортного средства попытался убрать подозрительный предмет.

В результате взрыва пострадали три человека, среди которых есть ребенок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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