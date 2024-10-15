Новости регионов: работница школьной столовой избила ученицу в Стерлитамаке

Буфетчица избила подростка в школьной столовой в Стерлитамаке. Видео, на котором взрослая женщина дерется с девочкой, разлетелось по соцсетям. Работница столовой ударила школьницу по лицу, обругала и протащила по полу за волосы. По предварительной информации, конфликт произошел из-за непрошедшей оплаты за булочку. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Тем временем на Урале открывают горнолыжный сезон. Об этом рассказали в одном из спортивных комплексов Екатеринбурга. Там учебный склон на несколько часов сделали бесплатным. Местные сноубордисты и лыжники в соцсетях рассказывают, что еще никогда не начинали кататься в середине октября.

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