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15 октября, 15:15

Происшествия

Новости регионов: работница школьной столовой избила ученицу в Стерлитамаке

Новости регионов: работница школьной столовой избила ученицу в Стерлитамаке

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Буфетчица избила подростка в школьной столовой в Стерлитамаке. Видео, на котором взрослая женщина дерется с девочкой, разлетелось по соцсетям. Работница столовой ударила школьницу по лицу, обругала и протащила по полу за волосы. По предварительной информации, конфликт произошел из-за непрошедшей оплаты за булочку. В обстоятельствах инцидента разбирается прокуратура.

Тем временем на Урале открывают горнолыжный сезон. Об этом рассказали в одном из спортивных комплексов Екатеринбурга. Там учебный склон на несколько часов сделали бесплатным. Местные сноубордисты и лыжники в соцсетях рассказывают, что еще никогда не начинали кататься в середине октября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоАлина Гилева
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