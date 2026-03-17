17 марта, 16:16

Наука

Частицу вчетверо тяжелее протона открыли на Большом адронном коллайдере

Фото: ТАСС/Zuma/Xu Jinquan

Ученые лаборатории Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рядом с Женевой с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) открыли более тяжелую версию протона, пишет Guardian.

По данным газеты, частица, получившая название Xi-cc-plus, примерно в четыре раза тяжелее обычного протона. Она живет меньше пикосекунды, после чего распадается.

Открытие стало возможным благодаря модернизации детектора коллайдера. Исследователи полагают, что это поможет лучше понять силы, скрепляющие содержимое атомного ядра.

Ранее ученые предположили, что источником высокоэнергетического излучения могут быть ветры от сверхмассивных черных дыр. По словам ведущего автора исследования Доменика Элерта, хотя предыдущие гипотезы рассматривали гамма-всплески и активные галактики как возможные источники частиц, ни одна из них не получила убедительных доказательств.

"Мослекторий": Егор Задеба – о космических лучах

