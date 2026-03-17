Частицу вчетверо тяжелее протона открыли на Большом адронном коллайдере

Ученые лаборатории Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) рядом с Женевой с помощью Большого адронного коллайдера (БАК) открыли более тяжелую версию протона, пишет Guardian.

По данным газеты, частица, получившая название Xi-cc-plus, примерно в четыре раза тяжелее обычного протона. Она живет меньше пикосекунды, после чего распадается.

Открытие стало возможным благодаря модернизации детектора коллайдера. Исследователи полагают, что это поможет лучше понять силы, скрепляющие содержимое атомного ядра.

