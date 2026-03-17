17 марта, 15:27

Общество

В Подмосковье с 20 марта стартует охота на уток, гусей и вальдшнепа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Терешков​

В Московской области 20 марта начинается весенний сезон охоты на птиц. Добыча разрешена только для отдельных видов и в строго установленные сроки. Об этом сообщили в региональном комитете лесного хозяйства.

В общедоступных угодьях можно охотиться на самцов селезней уток, гусей, вальдшнепа на вечерней тяге (брачный полет самцов в сумерках, который используется для охоты. – Прим. ред.), а также на серую ворону. Охотиться на самцов глухаря и тетерева можно будет только в Шатурских угодьях.

Селезни с подсадной уткой будут доступны для охотников только с 20 марта по 10 мая. Для селезней с манком и чучелами, гусей и вальдшнепа сроки различаются. В Щелковских угодьях – с 4 по 13 апреля, в Солнечногорских и Шатурских – с 11 по 20 апреля. В эти же даты в Шатурских угодьях разрешена охота на самцов глухаря и тетерева.

Суточные нормы добычи укажут в разрешениях. В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила и технику безопасности – за нарушения грозят штрафы.

Ранее фотоловушка сняла редкого водяного оленя на самом южном острове России – Фуругельма в Приморье. Животное зафиксировали на территории Дальневосточного морского заповедника. Предположительно, олень смог добраться до острова вплавь, спасаясь от хищников.

