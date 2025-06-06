Молодой лось попал в фотоловушку в Мытищинском лесопарке, сообщает пресс-служба национального парка "Лосиный остров".

Лося удалось заснять, когда тот пришел за солью на подкормочную площадку. Там он заметил вспышку камеры, из-за чего прижал уши к затылку, а после облизнул морду. Такое поведение, указали в нацпарке, говорит о повышенной бдительности особи.

Затем животное повернуло голову на фотоловушку и принялось осматривать близлежащие территории леса, чтобы найти источник беспокойства.

На природных столичных территориях обитают около трех тысяч видов животных, в том числе занесенные в Красную книгу Москвы. Например, в парке "Северное Тушино" можно регулярно наблюдать за ежами, ласками, ондатрами и полевыми мышами, реже – за куницами и зайцами. Также эти животные водятся в природно-исторических парках "Москворецкий", "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино".