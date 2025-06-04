Около трех тысяч видов животных обитают на зеленых территориях столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На природных территориях Москвы обитают около трех тысяч видов животных, в том числе занесенные в Красную книгу столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

К примеру, в парке "Северное Тушино" можно регулярно наблюдать за ежами, ласками, ондатрами и полевыми мышами, реже – за куницами и зайцами. Эти животные водятся в том числе и в природно-исторических парках "Москворецкий", "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино".

Кроме того, в Тушинском парке, музее-заповеднике "Царицыно" и парке "Фили" зачастую встречаются лисы.

Что касается птиц, то в парке "Москворецкий" можно увидеть лысуху, чомгу и хохлатую чернеть, которые относятся к редким гнездящимся видам и занесены в Красную книгу Москвы. Самого крупного дятла московских природных территорий – желну – можно встретить в парках "Царицыно" и "Тушинский".

Помимо этого, разнообразием пернатых жителей отличается и музей-заповедник "Кузьминки-Люблино", где обитают такие краснокнижные птицы, как совы, синицы-ополовники, ястребы-тетеревятники и другие.

В парках установлены специальные аппараты, в которых можно купить корм для животных, однако при встрече с ними следует вести себя аккуратно, так как их поведение невозможно предугадать. В частности, нельзя подходить к дикому зверю слишком близко. Лучше всего вести себя спокойно, без резких движений и громких звуков, а также не брать в руки детенышей, так как где-то рядом находится взрослая особь.

Гуляя в таких зонах с собакой, необходимо держать питомца на поводке. К примеру, некоторые птицы гнездятся на земле, и собака без поводка может напугать пернатых и разорить их гнезда.

Сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды занимаются мониторингом и защитой животного мира. При обнаружении раненого или попавшего в беду дикого зверя лучше всего сообщить об этом в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777⁠-77⁠-77.

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