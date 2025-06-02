Редкие пеликаны поселились в центре воспроизводства редких видов животных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка поступили 7 кудрявых пеликанов возрастом около года. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Кудрявый пеликан является самым редким из всех пеликанов. Этот вид занесен в Международную Красную книгу как находящейся под угрозой исчезновения. Численность этих птиц во всем мире не превышает 20 тысяч особей.

Длина тела кудрявых пеликанов составляет около 180 сантиметров, размах крыльев – до 3,5 метра, а вес может достигать отметки в 12–13 килограммов. На голове у птицы длинные кудрявые перья, отсюда она и получила свое название.

Сейчас прибывшие в зоопарк пеликаны находятся на карантине, специалисты работают над их адаптацией к новой среде. Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова подчеркивает, что после прохождения карантина птицы присоединятся к остальным кудрявым, а также розовым пеликанам, которые в теплое время года живут на открытой воде. Для них на озере установили плавучие понтоны, где пеликаны могут отдыхать, кормиться и строить гнезда.

Ранее Московский зоопарк установил мировой рекорд по количеству видов животных. В нем обитают 1 253 редких, исчезающих и экзотических вида, которые зоосаду удалось собрать из разных уголков мира.

На протяжении десятилетий специалисты, зоологи и киперы ежедневно помогали подопечным и заботились о них, помогали сохранять природу, изучая повадки животных и принимая участие в программах реабилитации и возвращения их в дикую природу.