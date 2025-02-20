20 февраля, 14:05Город
Московский зоопарк показал детеныша капибары
Как рассказала Акулова, капибары являются самыми крупными представителями грызунов. С самого детства у них, как и у всех представителей отряда, постоянно растут зубы. На опубликованных кадрах видно, как малыш уже грызет деревянный колышек.
Детеныш родился у семейства капибар в начале февраля. За его появлением на свет могли наблюдать посетители, поскольку все происходило в экспозиционном вольере.
По словам гендиректора Московского зоопарка, малыш родился способным ходить. Он уже тренируется плавать под водой и задерживать дыхание. Кроме того, он пробует взрослую пищу.
У капибар из Московского зоопарка появилось новое потомство