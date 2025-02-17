Белая медведица Айка из Московского зоопарка отметила день рождения

17 февраля белая медведица Айка из Московского зоопарка празднует день рождения. В честь этого сотрудники зоосада подарили ей любимые лакомства: ледяной торт с рыбой и клюквой и мясо индейки.

Презенты упаковали в специальные коробки и выставили в открытом вольере, чтобы хищница могла подольше с ними поиграть. Медведица оценила подарки, а потом долго играла с упаковкой.

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