Департамент природопользования напомнил москвичам о правилах содержания змей дома

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Столичным владельцам змей стоит внимательно следить за ними, так как, оказавшись на улице, животное погибнет, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"С начала года в поле зрения общественности появилась серия сообщений о сбежавших домашних змеях. Известны как минимум четыре случая обнаружения экзотических рептилий в Москве", – напомнили представители департамента в телеграм-канале.

Чаще всего рептилии сбегают, если владельцы плохо закрыли террариум или выпустили животное, чтобы оно свободно передвигалось по комнате. Но маленькая змея длиной около 30 сантиметров может очень быстро сползти со стола и укрыться так, что без посторонней помощи ее практически невозможно будет найти, предупредили специалисты.

В итоге убежавшего питомца иногда находят соседи, так как рептилии часто проникают в жилища через вентиляцию и канализационные трубы. В нестандартной обстановке змеи могут получить стресс или различные травмы – от насморка до перелома позвоночника.

Но больше всего им угрожает попадание на улицу в разгар морозов, так как рептилии очень теплолюбивы и перепады температур для них очень опасны.



"Мы благодарны людям, которые, несмотря на естественные страхи перед змеями, стараются помочь дикому животному", – указали в департаменте.

Символом 2025 года является змея, поэтому на рептилий фиксируется повышенный спрос. Чаще всего покупатели берут маисовых полозов и калифорнийских молочных змей, разрешенных дома. Но специалисты призывают подходить осознанно к выбору питомца. Кроме прочего, содержание змей требует серьезных вложений.

