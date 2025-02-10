В Москве змею, которую засосало пылесосом, передали специалистам

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В Москве змею, которую в квартире засосало пылесосом, передали сотрудникам Центра реабилитации диких животных, передает РИА Новости со ссылкой на начальника управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

Ранее в Сети появилась информация, что женщина во время уборки засосала пылесосом змею, которая заползла в квартиру по трубам и спряталась в ванной комнате.

Она вызвала спасателей, чтобы достать пресмыкающееся. Затем змею отдали в Центр, специалисты которого определили, что в московскую квартиру попал маисовый полоз.

"Сейчас животное чувствует себя нормально, ее жизни ничто не угрожает", – рассказал Бурмистров.

Ранее столичные спасатели освободили примерзшую ко льду утку. Инцидент произошел на водоеме в парке на улице Лобачевского. Спасатели Пожарно-спасательного центра в гидрокостюмах организовали страховку с берега и освободили замерзающую утку, вернув ее на берег.