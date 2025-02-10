10 февраля, 09:00Общество
Водители мусоровозов спасли более 30 бездомных животных в Московском регионе
В Москве и области водители мусоровозов с 2023 по 2024 год спасли более 30 бездомных животных. Они находили питомцев в мусорных баках и передавали в приюты. По данным Российского экологического оператора, такие случаи фиксируются в разных регионах страны каждый месяц.
К счастью, многим найденным питомцам быстро удается найти новый дом. Некоторые сотрудники компаний по обращению с отходами забирают их себе.
Как отметил зооюрист Святослав Зуев, выбрасывание животных в мусорные контейнеры подпадает под уголовную статью о жестоком обращении. Если состава преступления нет, владельцам грозит административное наказание.
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