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10 февраля, 09:00

Общество

Водители мусоровозов спасли более 30 бездомных животных в Московском регионе

Водители мусоровозов спасли более 30 бездомных животных в Московском регионе

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В Москве и области водители мусоровозов с 2023 по 2024 год спасли более 30 бездомных животных. Они находили питомцев в мусорных баках и передавали в приюты. По данным Российского экологического оператора, такие случаи фиксируются в разных регионах страны каждый месяц.

К счастью, многим найденным питомцам быстро удается найти новый дом. Некоторые сотрудники компаний по обращению с отходами забирают их себе.

Как отметил зооюрист Святослав Зуев, выбрасывание животных в мусорные контейнеры подпадает под уголовную статью о жестоком обращении. Если состава преступления нет, владельцам грозит административное наказание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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