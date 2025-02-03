03 февраля, 15:42Общество
Пожарные спасли семейство минипигов из горящей квартиры в Балашихе
Свидетели произошедшего сообщили службе экстренных вызовов, что из окон первого этажа здания был виден дым. В связи с этим на место ЧП были направлены пожарные. Им удалось эвакуировать 10 человек, в том числе двоих детей.
После этого специалисты добрались до загоревшейся квартиры и после вскрытия двери заметили, как в подъезд выбежали минипиги, которых разводила хозяйка.
"(Сотрудники МЧС. – Прим. ред.) провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу", – уточнило ведомство.
Пожарные быстро ликвидировали пламя на площади 2 квадратных метра, не допустив распространения огня на иные объекты. В результате произошедшего никто не пострадал.