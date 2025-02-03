Пожарные спасли семейство минипигов из горящей квартиры в Балашихе

Видео: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

Около десяти карликовых свиней были спасены из загоревшейся квартиры в пятиэтажном доме в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает пресс-служба ГКУ МО "Мособлпожспас".

Свидетели произошедшего сообщили службе экстренных вызовов, что из окон первого этажа здания был виден дым. В связи с этим на место ЧП были направлены пожарные. Им удалось эвакуировать 10 человек, в том числе двоих детей.

После этого специалисты добрались до загоревшейся квартиры и после вскрытия двери заметили, как в подъезд выбежали минипиги, которых разводила хозяйка.

"(Сотрудники МЧС. – Прим. ред.) провели разведку, в ходе которой обнаружили еще несколько поросят, надышавшихся дымом, и вынесли их на улицу", – уточнило ведомство.

Пожарные быстро ликвидировали пламя на площади 2 квадратных метра, не допустив распространения огня на иные объекты. В результате произошедшего никто не пострадал.



Видео: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"