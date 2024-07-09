09 июля, 16:45 (обновлено 09.07.2024 16:57)Происшествия
МЧС показало кадры спасения животных из пожара в Ростовской области
В ведомстве уточнили, что всех животных передали хозяевам.
"Нам важна каждая жизнь!" – подчеркнули в МЧС.
По данным ведомства, в настоящее время площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.
Между тем в Москве утром 9 июля в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского загорелись вещи на девятом этаже 22-этажного здания. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать. Однако пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.