МЧС показало кадры спасения животных из пожара в Ростовской области

Спасатели вынесли из горящего здания в Батайске Ростовской области шиншиллу, хомяка, трех котов, котенка и собаку. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве уточнили, что всех животных передали хозяевам.

"Нам важна каждая жизнь!" – подчеркнули в МЧС.

По данным ведомства, в настоящее время площадь пожара увеличилась до 700 квадратных метров.



Кровля четырехэтажного жилого дома на улице Ворошилова в Батайске загорелась днем 9 июля на площади 500 "квадратов". Пожару присвоили третий ранг сложности. Сейчас его тушат 46 человек и 15 единиц техники. При этом из здания эвакуировали 20 человек.

Между тем в Москве утром 9 июля в общежитии МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского загорелись вещи на девятом этаже 22-этажного здания. Очаг возгорания находился в одной из комнат. Из-за произошедшего людей пришлось эвакуировать. Однако пожар был быстро ликвидирован. В результате никто не пострадал.