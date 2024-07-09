09 июля, 13:55Происшествия
Кровля жилого дома в Батайске загорелась на площади 500 квадратных метров
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Кровля многоквартирного жилого дома в Батайске Ростовской области загорелась на площади 500 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС РФ.
По предварительной информации, четырехэтажный дом 11 по улице Ворошилова загорелся в 12:25 по местному времени. Уже эвакуированы 20 человек. Пожару присвоили третий ранг сложности – сейчас его тушат 46 человек и 15 единиц техники.
Ранее личные вещи загорелись в одной из комнат общежития МГУ имени Ломоносова на проспекте Вернадского. Инцидент случился на 9-м этаже. В результате из здания эвакуировали людей, возгорание ликвидировали.
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