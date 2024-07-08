Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае локализован на площади 1,2 гектара

Фото: МЧС России

Лесной пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края локализован на площади 1,2 гектара, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.

Для тушения пожара спасатели задействовали вертолет Ка-32, отметили в телеграм-канале краевого ГУ МЧС РФ. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, вертолет произвел 33 сброса воды.

Угрозы жилым строениям и населению нет. Около 100 человек эвакуировали из близлежащих баз отдыха в безопасное место. В тушении пожара задействованы 19 единиц техники и 98 человек, заключил Бойко в своем телеграм-канале.

Пожар произошел на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал в ночь на 8 июля.

Ранее в Ростовской области загорелись десять деревянных частных домов. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также 45 специалистов и 13 единиц техники.

