08 июля, 09:52Происшествия
Пожар в бухте Инал в Краснодарском крае локализован на площади 1,2 гектара
Фото: МЧС России
Лесной пожар в бухте Инал в Туапсинском районе Краснодарского края локализован на площади 1,2 гектара, сообщили в телеграм-канале оперштаба региона.
Для тушения пожара спасатели задействовали вертолет Ка-32, отметили в телеграм-канале краевого ГУ МЧС РФ. По словам главы Туапсинского района Сергея Бойко, вертолет произвел 33 сброса воды.
Угрозы жилым строениям и населению нет. Около 100 человек эвакуировали из близлежащих баз отдыха в безопасное место. В тушении пожара задействованы 19 единиц техники и 98 человек, заключил Бойко в своем телеграм-канале.
Пожар произошел на горе на 1-м участке Центрального пляжа бухты Инал в ночь на 8 июля.
Ранее в Ростовской области загорелись десять деревянных частных домов. К тушению привлекли вертолет Ми-8 МЧС России, а также 45 специалистов и 13 единиц техники.
Новости регионов: пожар на склоне горы в Туапсе охватил 3 тыс "квадратов"