Россельхознадзор вынес предостережение хозяйкам подравшихся котов под Кировом

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В Кировской области хозяйки двух подравшихся котов получили предостережение из-за позднего обращения к ветеринарам для проверки на бешенство. Об этом говорится на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Как отмечается в сообщении, коты пенсионерок Кузя и Малыш подрались 13 ноября 2024 года в поселке Лальск. Когда старшая из женщин пыталась разнять животных, ее покусал собственный кот. При этом пенсионерки обратились к ветеринарам для осмотра, постановки на карантин и вакцинации против бешенства лишь через два дня.

В ведомстве подчеркнули, что такая задержка свидетельствует о нарушении требований в области ветеринарии.

Между тем столичный комитет ветеринарии ранее опубликовал график работы пунктов бесплатной вакцинации от бешенства на 2025 год. Информация доступна как на странице комитета на mos.ru, так и на интерактивной карте спецпроекта "Как стать суперхозяином".

Вакцинация домашних животных представляется единственным методом предотвращения распространения бешенства. В Москве проводится масштабная кампания по вакцинации против этого заболевания.