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26 января, 09:30

Происшествия

Новости мира: мощное наводнение произошло в бразильском Сан-Паулу

Новости мира: мощное наводнение произошло в бразильском Сан-Паулу

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Проливные дожди, которые вызвали сильнейшее наводнение, обрушились на Сан-Паулу. Американские СМИ пишут почти о сотне погибших, еще 1,5 миллиона человек остались без крыши над головой и 100 тысяч – без электричества. Некоторые дома полностью ушли под поду, а по улицам плавают брошенные местными жителями машины. Между тем в местном аэропорту, молния несколько раз ударила в самолет. По данным синоптиков, за сутки в Сан-Паулу выпало рекордное количество осадков, которое стало третьим по величине за последние 64 года.

Тем временем огромное грузовое судно оказалось заблокировано льдами на озере Эри, которое делят между собой Канада и США. Корабль не может самостоятельно выбраться из ледяной ловушки. На помощь прибыла береговая охрана двух стран во главе с ледокольным кораблем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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