Новости мира: мощное наводнение произошло в бразильском Сан-Паулу

Проливные дожди, которые вызвали сильнейшее наводнение, обрушились на Сан-Паулу. Американские СМИ пишут почти о сотне погибших, еще 1,5 миллиона человек остались без крыши над головой и 100 тысяч – без электричества. Некоторые дома полностью ушли под поду, а по улицам плавают брошенные местными жителями машины. Между тем в местном аэропорту, молния несколько раз ударила в самолет. По данным синоптиков, за сутки в Сан-Паулу выпало рекордное количество осадков, которое стало третьим по величине за последние 64 года.



Тем временем огромное грузовое судно оказалось заблокировано льдами на озере Эри, которое делят между собой Канада и США. Корабль не может самостоятельно выбраться из ледяной ловушки. На помощь прибыла береговая охрана двух стран во главе с ледокольным кораблем.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.