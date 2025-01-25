Три человека погибли в пожаре в Новосибирске

Фото: телеграм-канал "МЧС Новосибирской области"

Три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирске. Об этом заявили в телеграм-канале регионального управления МЧС.

По данным ведомства, на месте ЧП при разборе обгоревших конструкций пожарные обнаружили двух взрослых и ребенка без признаков жизни. Хозяина жилья доставили в ожоговый центр в тяжелом состоянии.

"Дом полыхал по всей площади открытым огнем, который удалось потушить за час и не допустить распространение огня на соседние жилые постройки", – уточнили в МЧС.

В тушении огня были задействованы 28 человек и 8 единиц техники. Во время проведения работ произошло обрушение веранды и перекрытий дома. Предварительно установлено, что площадь пожара составила 120 "квадратов".

Причину и обстоятельства выяснит следственно-оперативная группа, в составе которой дознаватели МЧС РФ и следователи СК РФ.

В свою очередь, прокуратура Новосибирской области заявила, что следствие завело уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности два или более лицам".

Накануне пожилая женщина погибла во время пожара в квартире на востоке Москвы. По данным столичной прокуратуры, точную причину пожара определят по результатам пожарно-технической экспертизы.