Пожилая женщина погибла при пожаре в жилом доме на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Женщина 1946 года рождения погибла в результате пожара в жилом доме на улице Вешняковской в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир на четвертом этаже дома. Точную причину пожара установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

"Перовская межрайонная прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее пожарные спасли пять человек при возгорании в пятиэтажном доме на улице Нагорной в Москве. В жилом доме загорелся межквартирный холл с переходом на две квартиры на четвертом этаже. Спасенных жильцов передали врачам.

Еще одно возгорание случилось в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице в Москве. В одной из квартир на шестом этаже дома горели личные вещи и мебель. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили возгорание.