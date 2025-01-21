Сотрудники МЧС спасли пять человек во время пожара в жилом доме в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожарные спасли пять человек при возгорании в пятиэтажном доме на улице Нагорной в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В жилом доме загорелся межквартирный холл с переходом на две квартиры на четвертом этаже. Спасенных жильцов передали врачам.

Спустя некоторое время огнеборцы потушили возгорание площадью 20 квадратных метров. Из горящей квартиры вынесли баллон с азотом. В ликвидации огня были задействованы 42 специалиста и 24 единицы техники.

Ранее пожар произошел в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице в Москве. В одной из квартир на шестом этаже дома горели личные вещи и мебель. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили возгорание.

Еще одно возгорание вспыхнуло до этого в металлическом одноэтажном ангаре во 2-м Варшавском проезде на юге Москвы. Огнеборцы спустя некоторое время потушили пожар. Сведений о возможных пострадавших не поступало.