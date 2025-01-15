Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы

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Пожар произошел в 47-этажном жилом доме на Новодмитровской улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС РФ.

В одной из квартир на шестом этаже дома горели личные вещи и мебель. На место оперативно прибыли пожарные подразделения, которые быстро потушили возгорание.

Самостоятельно квартиры на шестом этаже покинули восемь человек, в том числе один ребенок. Врачи осматривают их.

Этой ночью еще один пожар вспыхнул в металлическом одноэтажном ангаре во 2-м Варшавском проезде на юге Москвы. В скором времени огнеборцам удалось полностью ликвидировать возгорание. Сведений о возможных пострадавших не поступало.

Ранее возгорание произошло в двух квартирах в доме 3 по Будайскому проезду в Москве. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек, после чего потушили возгорание на 55 квадратных метрах.