Четыре человека спасены при пожаре в подмосковной Яхроме

Фото: телеграм-канал The Москва

Возгорание произошло в административном здании на Вокзальной улице в подмосковной Яхроме, из горящего здания спасены четыре человека. МЧС РФ сообщает о происшествии в своем телеграм-канале.

Огонь распространился на тысячу квадратных метров. К тушению привлекли 40 спасателей и 11 единиц техники.

Речь о психиатрической больнице № 5, пишет ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС РФ. По данным ведомства, пожарным удалось локализовать пламя.

Ранее металлический ангар загорелся в Московской области в поселке Первомайский на площади в 2 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались более 50 специалистов и 18 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.

