Металлический ангар горит в подмосковном поселке Первомайский

Фото: 47.mchs.gov.ru

Металлический ангар загорелся в Московской области в поселке Первомайский на площади в 2 100 квадратных метров. Об этом сообщает МЧС России в телеграм-канале.

"Пожар на 2 100 квадратах тушат более 50 специалистов и 18 единиц техники", – сообщили в ведомстве.

Данные о пострадавших не поступали.

Ранее, вечером 8 января, на улица Врубеля загорелась крыша двухэтажного здания, которое находится на реконструкции. Там расположена церковь Иисуса Христа Святых. Огонь распространился на площади 300 квадратных метров.

Пожар удалось полностью потушить в ночь на 9 января. На месте работали 41 специалист и 11 единиц техники, никто не пострадал.

