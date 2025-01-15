Пожар произошел в ангаре на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар вспыхнул в металлическом одноэтажном ангаре во 2-м Варшавском проезде на юге Москвы. О происшествии сообщается в телеграм-канале столичного главка МЧС РФ.

На месте уже работают пожарно-спасательные подразделения, которым удалось локализовать возгорание. Сведений о возможных пострадавших при пожаре не поступало. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее пожар случился в помещении, где производится и хранится пленка, в подмосковных Химках. Огонь распространился на 1,2 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены 81 специалист и 27 единиц техники МЧС.

Еще одно возгорание произошло в двух квартирах в доме 3 по Будайскому проезду в Москве. Сотрудники МЧС спасли из огня двух человек, после чего потушили возгорание на 55 квадратных метрах.