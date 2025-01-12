Два человека спасены из пожара на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Два человека спасены из пожара в доме 3 по Будайскому проезду, где произошло возгорание в двух квартирах. Об этом сообщает столичный главк МЧС на сайте.

Пожар горел на 11-м и 12-м этажах 14-этажного строения. Как уточняет пресс-служба, на момент прибытия пожарных горели вещи и мебель. Сотрудники службы потушили возгорание на 55 квадратных метрах.

"Информации о пострадавших не поступало", – добавило ведомство.

Ранее металлический ангар загорелся в Московской области в поселке Первомайский на площади в 2 100 квадратных метров. Для борьбы с огнем привлекались более 50 специалистов и 18 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал.