Более 530 человек спасли экипажи Московского авиационного центра в 2024 году

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Более 530 человек были спасены экипажами Московского авиационного центра (МАЦ) в 2024 году, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

МАЦ является единственной организацией экстренного реагирования, указал вице-мэр, подчеркнув, что ни в одном другом российском регионе нет ее аналогов.

В функционал экипажей воздушных судов входит оперативная эвакуация пострадавших в ДТП и госпитализация больных. Спасатели также принимают участие в тушении возгораний, в частности, они вносят большой вклад в профилактику природных пожаров, отметил Бирюков.

В прошлом году экипажи доставили в медучреждения 319 пострадавших в происшествиях и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Еще специалисты авиацентра 12 раз привлекались к тушению крупных пожаров.

Всего, по словам заммэра, в МАЦ работают более 350 человек, включая пилотов, спасателей, инженеров, техников, оперативных дежурных и диспетчеров.

"В составе авиацентра – 12 санитарных и пожарных вертолетов. По скорости реагирования им нет равных. В среднем 10–15 минут требуется для прибытия в любую точку Москвы. На базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства

Для успешного выполнения своих задач сотрудники авиацентра не перестают повышать квалификацию. В 2022 году в центре заработало свое учебное подразделение, где специалистам удается учиться без отрыва от основной работы. В первый год в учебном центре было восемь обучающих программ, сейчас их уже 14.

Помимо этого, в декабре прошлого года московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС. Это судно оснащено новейшей системой локации и авионики, а также может совершать полеты в самых сложных метеоусловиях. Такие возможности определяют его незаменимость для работы в плотной городской застройке.