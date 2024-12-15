Собянин сообщил, что московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Московский авиацентр пополнился новым пожарным вертолетом Ка-32А11ВС, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

По словам мэра, этот вертолет оснащен новейшей системой локации и авионики, а также может совершать полеты в самых сложных метеоусловиях. Такие возможности определяют его незаменимость для работы в плотной городской застройке.

После получения этого вертолета авиапарк МАЦ насчитывает 12 винтокрылых машин. Так, в распоряжении столичных спасателей есть 6 пожарных и 5 санитарных авиамашин, а также 1 разведывательный вертолет.

Экипажи несут дежурство круглосуточно. При этом для прибытия на вызов им требуется в среднем 10–15 минут с момента подачи заявки.

"Планируем и дальше пополнять авиапарк новой техникой и развивать авиационно-спасательные технологии в столице", – резюмировал мэр.

Между тем с января 2024 года пилоты санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали в столичные больницы 308 пострадавших и больных. Пожарная авиация, в свою очередь, приняла участие в ликвидации 11 возгораний.

