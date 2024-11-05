Собянин: экипажи Московского авиацентра помогают в самых экстренных ситуациях

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

С января этого года пилоты санитарных вертолетов Московского авиационного центра эвакуировали в столичные больницы 308 пострадавших и больных. Пожарная авиация, в свою очередь, приняла участие в ликвидации 11 возгораний, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр подчеркнул, что для успешного выполнения своих задач сотрудники авиацентра не перестают повышать квалификацию. Так, в 2022 году в центре заработало свое учебное подразделение, где специалистам удается учиться без отрыва от основной работы.



В первый год в учебном центре было восемь обучающих программ, сейчас их уже 14.

"Основная цель – подготовка универсальных кадров, которые уверенно действуют в любых условиях. Сейчас в разработке еще две программы, которые позволят обучать пилотов управлять и пожарными, и санитарными вертолетами", – рассказал Собянин.



По его словам, в 2024 году обучение прошли более 150 специалистов. Среди них – спасатели, пилоты, бортмеханики и штурманы, а также инженеры и техники.

Ранее в авиацентре появились две уникальные машины для ремонта вертолетов в полевых условиях. Так, на базе "КамАЗа" создали передвижную мастерскую со всем необходимым оборудованием и жилым модулем для специалистов. На базе "Урала" разработали кран-манипулятор для перевозки и установки тяжелых компонентов и механизмов.