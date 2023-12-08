Депутат МГД Артемьев: экстренная авиация стала неотъемлемой частью столичной медицины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Экстренная авиация является неотъемлемой частью медицины в столице, ее следует развивать для обеспечения безопасности жителей города. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на депутата Мосгордумы, летчика-космонавта РФ Олега Артемьева.

"Быстро, без пробок, промедлений доставить в больницу пострадавших в пожаре, ДТП – это важнейшие задачи, которые берет на себя служба. С начала года пилоты выполнили более 190 экстренных вылетов, так что это уже не единичная, не уникальная практика, а постоянная, текущая нагрузка", – отметил он.

По его словам, чтобы работать в медицине катастроф, следует иметь особые навыки и оборудование. Артемьев напомнил, что в Москве действует пять пожарных, пять санитарных вертолетов, а также вертолет-разведчик для мониторинга обстановки при крупных происшествиях.

Москва постоянно реконструирует авиационно-техническую базу, подчеркнул депутат. Так, в столице работает цех планового техобслуживания и ремонта воздушных судов, что скажется на сроках обслуживания техники. Вертолетные площадки становятся частью инфраструктуры медучреждений, указал Артемьев.

Вместе с тем он добавил, что экстренная авиация представляет собой не только технику, но и специалистов с высочайшим уровнем подготовки. Пилоты постоянно повышают квалификацию, для этого развернут собственный учебный центр службы, который заработал год назад.

Ранее Сергей Собянин назвал уникальной авиаслужбу экстренного реагирования в Москве. По словам мэра, с начала года пилоты Московского авиацентра осуществили свыше 190 вылетов.

Его площадки расположены при пяти медучреждениях: в ГКБ имени С. С. Юдина, ГКБ имени О. М. Филатова, ГКБ имени А. К. Ерамишанцева и Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

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