Спасатели Москвы провели более тысячи профилактических мероприятий для детей в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В 2024 году московские спасатели провели более 1 тысячи профилактических мероприятий, в которых приняли участие свыше 10,5 тысячи детей, передает портал мэра и правительства города.

Работа с юным поколением является важной составляющей деятельности департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Во время экскурсий, открытых уроков и мастер-классов специалисты рассказывают детям о правилах безопасности, а также учат их оказывать помощь пострадавшим.

Встречи проводились на территории поисково-спасательных станций Московской городской поисково-спасательной службы, которые расположены на водных объектах, в пожарно- и аварийно-спасательных отрядах Пожарно-спасательного центра столицы. Кроме того, местами проведения экскурсий и мастер-классов стали помещения ГБУ "Система 112, учебные заведения и площадки городских мероприятий.

На протяжении года сотрудники Пожарно-спасательного центра Москвы организовали более 600 экскурсий. В их рамках дети смогли познакомиться с бытом пожарных и спасателей, уникальной пожарно-спасательной техникой и оборудованием, а также померить боевую форму и посидеть за рулем пожарного автомобиля. Юным москвичам также напоминали, как необходимо вести себя дома и на природе, чтобы не попасть в опасную ситуацию. Вместе с тем специалисты объяснили им, как правильно пользоваться первичными средствами пожаротушения и что необходимо делать, если они стали свидетелем происшествия.

Также в 2024 году столичные спасатели традиционно стали участниками профориентационного проекта "ПРОГероев". Направление "Спасатели" в очередной раз оказалось одним из самых популярных у школьников. В летний период подростки могли посетить ознакомительные экскурсии в пожарно-спасательные подразделения города и ГБУ "Система 112". В общей сложности в рамках проекта было проведено 12 занятий, участниками которых стали более 200 молодых людей. Пожарные и спасатели также проводили для ребят мастер-классы по оказанию первой помощи и демонстрировали им современные образцы техники.

Кроме того, сотрудники Пожарно-спасательного центра города и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах не просто принимали гостей в своих подразделениях, но и сами приезжали в образовательные учреждения города. Так, в течение года в школах было организовано свыше 600 открытых уроков. На них спасатели показывали ребятам презентации с правилами безопасного поведения, рассказывали им о своем рабочем снаряжении, средствах самоспасения и первичных средствах пожаротушения.

В свою очередь специалисты департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы становились участниками масштабных городских мероприятий. Среди них были форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" и "Мотовесна-2024". В их рамках пожарные и спасатели организовали мастер-классы по оказанию первой помощи и познакомили всех желающих с уникальными образцами техники.

Проведение профилактической работы среди москвичей всех возрастов помогает ежегодно сократить количество пожаров и происшествий на воде.

Вместе с тем в 2024 году для столичных школьников организовали более 500 экскурсий на крупные предприятия. Их посетили более 50 тысяч школьников. Они побывали на этих мероприятиях в рамках программы комплексной профориентации.

