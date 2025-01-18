Экскурсии по старинным улицам и храмам пройдут в столице в рамках "Зимы в Москве"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице в рамках проекта "Зима в Москве" пройдут экскурсии по старинным улицам и храмам. Они подготовлены столичным департаментом культурного наследия (Мосгорнаследия), передает портал мэра и правительства Москвы.

"В преддверии светлого праздника Крещения у нас есть возможность вспомнить, как христианские традиции повлияли на внешний облик Москвы и сделали его неповторимым. Приглашаем жителей и гостей города прогуляться по маршрутам, приуроченным к этому православному празднику, и сделать для себя новые архитектурные открытия", – поделился руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Так, экскурсия "Крещенский сочельник в Замоскворечье!" пройдет 18 января в 12:30 и 15:00. Участники прогуляются по историческим улицам Москвы, посетят Кадашевскую слободу и углубятся в традиции праздника.

В ходе экскурсии "Купеческое Замоскворечье", которая состоится 18 января в 12:00 и 19 января в 12:00, гости смогут познакомиться с историей и происхождением названий московских улиц и переулков, а также узнать о Третьяковской галерее и ее создателе Павле Третьякове.

"Гид будет ждать участников у тематической ели Мосгорнаследия в Замоскворечье (площадь у станции метро "Третьяковская" в Климентовском переулке). Необходима регистрация, количество мест ограничено", – говорится в сообщении.

Кроме того, для самостоятельных прогулок организаторы подготовили маршрут "По тихим переулкам Приарбатья". Он доступен на портале "Узнай Москву".

Маршрут начинается у храма Христа Спасителя и далее пролегает по исторической улице Пречистенке. Во время прогулки участники выйдут к Патриаршей резиденции и смогут посетить несколько церквей, в том числе одну из старейших – храм Успения на Могильцах.

Между тем в выходные, 18 и 19 января, жителей и гостей столицы ждет масштабная программа мероприятий в городских парках. Так, например, в субботу в парке "Фили" пройдет лекция "Кунцевское городище. Загадки проклятого места". В ней расскажут об одном из самых загадочных мест столицы, чья история уходит в VI-V века до нашей эры. Историк и искусствовед Николай Даниленко расскажет секреты Кунцевского городища и о находках, которые помогли понять прошлое Москвы. Начало мероприятия в 13:00 в выставочном центре "Фили Холл".