Собянин пригласил на экскурсии проектов "Открой#Моспром" и "День без турникетов"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Городские проекты "Открой#Моспром" и "День без турникетов" приглашают горожан на экскурсии, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Проекты рассчитаны на самую широкую аудиторию. Но, конечно, в первую очередь они предназначены для молодежи и всех, для кого экскурсия на завод или в технопарк может стать первым шагом для начала карьеры в московской промышленности", – отметил мэр.

Проект "Открой#Моспром", в который вовлечены более 140 промышленных столичных предприятий, предлагает множество форматов экскурсий, в том числе офлайн- и онлайн-экскурсии, просветительские лекции, мастер-классы, а также интеллектуальные игры и другие мероприятия. При этом отмечается, что особой популярностью в "Открой#Моспром" пользуются экскурсии – примерно 1,5 тысячи только за 2024 год.

Многих гостей привлекли экскурсии по "сложным" инновационным предприятиям, вроде высокотехнологичного завода "Ангстрем", где можно познакомиться с производством микросхем и полупроводниковых приборов. Также интересную экскурсию предлагает завод "МонАрх". Там участники становятся свидетелями крупного производственного процесса, в ходе которого изготавливаются готовые модульные квартиры. На предприятие "Хирана+", в свою очередь, гостям показывают весь процесс укладки оранжевых чемоданчиков, которыми оснащены автомобили скорой помощи.

"И, конечно, не зарастает тропа на концерн "Бабаевский" – одну из крупнейших кондитерских фабрик Москвы, которой в 2024 году исполнилось 220 лет", – добавил Собянин.

Другой городской проект "День без турникетов" предоставляет возможность посетить одну из более чем 800 московских компаний. В рамках проекта экскурсии проводят четыре раза в год. Последний сезон подошел к концу в декабре, всего же в течение года было проведено свыше 800 экскурсий, которые посетили более 8,5 тысячи горожан.

"В 2024 году был сделан акцент на знакомстве москвичей с технологическими компаниями, поэтому большинство партнеров проекта – представители сферы высоких технологий: "СИБУР ПолиЛаб", "Росатом Аддитивные технологии", PIX Robotics, "Кибер Моторика", <...> лаборатория "СимургФарм", ПАО МГТС и другие", – отметил мэр.

В ходе экскурсий посетителям рассказывали о процессах создания инновационных продуктов, востребованных профессиях, а также о карьерных возможностях в технологическом секторе экономики. Так, например, в "СИБУР ПолиЛаб" участники узнали, как из полимерных гранул создаются предметы быта, вроде упаковочной пленки, пластиковой бутылки или контейнера для еды.

В компании C3 Solutions, занимающейся производством комплексов инженерных решений для оснащения дата-центров и других ИТ-объектов, посетителям удалось встретиться с генеральным директором предприятия. Он рассказал гостям об истории компании.

Также экскурсии прошли на одной из площадок развития инновационного бизнеса в столице – технопарке "Слава". Там участникам рассказали об истории технопарка, а также направлениях деятельности его резидентов.

"В новом сезоне московские предприятия и технологические компании вновь с удовольствием откроют свои двери и турникеты для всех, кто хочет узнать больше о мире современной промышленности и инноваций", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в 2024 году столичным школьникам провели более 500 экскурсий на крупные предприятия Москвы. Их посетили более 50 тысяч школьников. Экскурсии прошли в рамках программы комплексной профориентации, которая показывает будущим абитуриентам работу компаний и организаций. Отмечается, что в текущем году участниками программы станут 70 тысяч москвичей.

