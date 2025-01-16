Более 500 экскурсий на предприятия провели столичным школьникам в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Более 500 экскурсий на крупные предприятия провели столичным школьникам в 2024 году, сообщала заммэра Москвы Анастасия Ракова.

В столице выпускникам 9-х классов предлагают программу комплексной профориентации, которая показывает будущим абитуриентам работу компаний и организаций.

"Один из ключевых элементов программы – профессиональные пробы, которые проходят в современных мастерских и лабораториях столичных колледжей", – отметила вице-мэр.

В 2024 году экскурсии посетили более 50 тысяч школьников, а в текущем участниками программы станут 70 тысяч москвичей. По словам Раковой, более 75% поступивших в колледжи молодых людей прошли комплексную профориентацию.

Она была запущена в 2023 году и насчитывает шесть этапов. Сначала школьники проходят тестирование в центре "Профессии будущего" и получают консультации отраслевых экспертов в выборе учебного заведения. Затем они проходят пробы в колледжах, посещают фестивали образовательных учреждений и экскурсии на предприятия. После этого школьников сопровождают при подаче заявки в колледж.

Ранее сообщалось, что свыше 7,3 тысячи человек пошли в вузы – партнеры проекта "Московский предуниверсарий" с момента его старта. "Московский предуниверсарий" – это обучение старшеклассников на базе ведущих вузов столицы. В первый год проекта к нему присоединились пять вузов, в предуниверсариях которых учились около 700 ребят. Сейчас у проекта 15 вузов-партнеров, рассказывал Сергей Собянин.