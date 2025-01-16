Прием заявок на турнир для старшеклассников "Умножая таланты" продлится до 19 февраля

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Московских старшеклассников приглашают принять участие в интеллектуальном турнире "Умножая таланты". Подать заявку можно до 19 февраля, сообщает пресс-служба Московского НПЗ.

Интеллектуальное соревнование отличается от классических олимпиад своей ориентированной на реальные задачи бизнеса программой. В рамках турнира участники работают в командах над решением актуальных задач нефтегазовой отрасли, а также принимают участие в лекциях и семинарах по развитию гибких навыков. Турнир ежегодно организует компания "Газпром нефть" по программе социальных инвестиций "Родные города".

Принять участие и подать заявку может любой желающий ученик 8–11-х классов столичных школ на цифровой платформе "Родные города".

По итогам тестирования будут сформированы команды для выступления на региональном этапе турнира. Им предстоит решать и защищать перед экспертами МНПЗ практические задачи по цифровым технологиям, нефтехимии и математическому моделированию. Победители отправятся на финал "Умножая таланты", который пройдет в Санкт-Петербурге в апреле.

По словам директора программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть" Ярины Сугаковой, участие в турнире помогает одаренным старшеклассникам раскрыть свои способности и начать строить успешную карьеру.

"Под руководством профессионалов ребята предлагают идеи и разрабатывают проекты, развивают навыки коммуникации, учатся работать в команде, заводят новые знакомства и обретают уверенность в своих силах. Решение практических задач, связанных с работой в нефтяной отрасли, помогает школьникам лучше понять свои профессиональные предпочтения", – рассказала Сугакова.

В свою очередь, заместитель генерального директора Московского НПЗ по персоналу Екатерина Косогорова добавила, что турнир "Умножая таланты" не первый год на реальных примерах и задачах показывает ребятам, какие широкие перспективы открыты для них в нефтяной отрасли.

Отмечается, что победители и призеры турнира могут получить до 10 баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие российские вузы – партнеры проекта.

Ранее сообщалась, что свыше 7,3 тысячи человек пошли в вузы-партнеры проекта "Московский предуниверсарий" с момента его старта. "Московский предуниверсарий" – это обучение старшеклассников на базе ведущих вузов Москвы. В первый год проекта к нему присоединились пять вузов, в предуниверсариях которых учились около 700 ребят. Сейчас у проекта 15 вузов-партнеров, рассказал Сергей Собянин.