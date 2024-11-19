Сергей Собянин: предпринимательские классы открыты в 214 школах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В московских школах растет популярность предпринимательских классов. На сегодняшний день они работают в 214 учебных заведениях, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В текущем году в них поступили на 44% больше десятиклассников, чем в прошлом. Как отметил мэр, предпринимательские классы созданы специально для подготовки учеников к поступлению в профильные экономические вузы. Кроме того, они знакомят школьников со всеми нюансами создания и ведения бизнеса.

В таких классах ребята углубленно изучают обществознание, математику и иностранный язык. Помимо этого, как подчеркнул Собянин, школьники осваивают профессию агента банка и проходят обязательные предпрофессиональные спецкурсы.

Еще на площадках 16 вузов и НИИ столицы они могут вести проектно-исследовательскую деятельность, посещать бизнес-тренинги и участвовать на предпрофессиональных каникулах.

"Ребята учатся принимать инновационные решения и ориентироваться на конкретный результат. Многие ученики еще в школе открывают собственное дело и получают реальный опыт в бизнесе", – добавил глава города.

Между тем в Москве также возросло число поступивших в столичные IT-классы. В них учатся более девяти тысяч старшеклассников, где они получают практические навыки программирования и знакомятся с профессиями.

В настоящее время такие классы функционируют в 168 школах. В рамках программы "Школа – колледж – вуз – индустриальный партнер" школьники посещают офисы крупных IT-компаний и работают с ведущими специалистами. На специальных курсах они изучают различные аспекты программирования, 3D-моделирование, аддитивные технологии и искусственный интеллект.