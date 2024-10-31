Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Около 25 тысяч столичных школьников получили доступ к исследовательским лабораториям, где они будут разрабатывать проекты по медицине, инженерии, медиа и информационным технологиям, предпринимательству, психологии и педагогике.

Одним из основных аспектов образовательного процесса является развитие навыков проектного и исследовательского мышления, которые активно применяются в предпрофессиональных классах.

"Помогают им в этом опытные наставники – преподаватели более чем 50 вузов-партнеров. Они проводят для старшеклассников консультации, дают доступ к базам знаний, помогают в освоении исследовательских методов и инструментов для решения проектных задач", – отметила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Ученики старших классов, которые обучаются в инженерных и IT-классах, создают прототипы интеллектуальных устройств и роботов. Они также представляют свои разработки в области 3D-моделирования, виртуальной реальности, цифровой энергетики и технологий связи.

Учащиеся медицинских классов проводят исследования в области анатомии, физиологии, биохимии, биофизики, фармацевтики и других научных дисциплин.

В свою очередь, школьники, которые учатся в предпринимательских классах, занимаются проектной и исследовательской деятельностью в экономических вузах.

Ракова обратила внимание, что в высших учебных заведениях старшеклассников также обучают работе с передовыми технологиями.

Каждый ученик специализированного класса представляет свою работу на научно-практической конференции. Успешная презентация позволяет школьникам получить дополнительные баллы при поступлении в университет и пополнить свое профессиональное портфолио.

В рамках проекта "АРТерия" для столичных школьников и студентов проведут лекции, практические занятия и выездные занятия на пленэре. Первым мероприятием станет лекция от художника-иллюстратора Петра Скляра.

Лучшие работы участников проекта, выбранные профессиональным жюри, будут представлены на выставке современного искусства "18-" в Третьяковской галерее.