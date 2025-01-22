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22 января, 11:31 (обновлено 22.01.2025 12:15)

Происшествия

Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС Москвы"

Пожар произошел в административном здании на северо-востоке Москвы. Об этом заявили в столичном управлении МЧС России.

По данным ведомства, в настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание по адресу Хибинский проезд, дом 3Б, строение 6. ЧП произошло на 1-м и 2-м этажах, а также чердаке двухэтажного здания. Всего на месте работают 36 человек личного состава и 14 единиц техники.

В МЧС подчеркнули, что внутри здания людей нет.

В свою очередь, ТАСС сообщает, что площадь пожара составляет 200 квадратных метров. По данным оперативных служб, инцидент произошел напротив станции Лосиноостровская.

Между тем еще одно возгорание произошло в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Там загорелся частный дом. В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.

До этого в центре Грозного загорелся двухэтажный магазин, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров. На место прибыли пожарные подразделения, которые не допустили перехода огня на соседние здания.

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