Цех по пошиву обуви загорелся в Кисловодске. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Евгений Моисеев.

Огонь распространился на площади 500 квадратных метров. Пламя перекинулось на близстоящие жилые дома. Сейчас на месте происшествия задействованы 39 специалистов и 10 единиц техники.

По предварительным данным, пострадал один человек. Иные обстоятельства происшествия выясняются.

"Настоятельная просьба – срочно всем убрать личный транспорт с улицы Чехова. Машины мешают движению спецмашин", – попросил Моисеев.

Ранее в Уфе загорелся магазин "Светофор" на площади 900 квадратных метров. В тушении пожара задействовали более 40 специалистов и 12 единиц техники.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности". Прокуратура Башкирии организовала проверку.

