Крупный пожар произошел в торговом центре Уфы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Крупный пожар произошел в торговом центре в Уфе, сообщает пресс-служба МЧС России.

Огонь охватил здание площадью 900 квадратных метров. Уточняется, что горит магазин "Светофор" в Советском районе.

"Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено", – отметили в ведомстве.

В настоящее время возгорание локализовано. В работах принимаю участие более 40 специалистов и 12 единиц техники. Кроме того, на месте работают эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватели МЧС России.

Ранее возгорание произошло в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице в центре Тулы. В медучреждении на лечении находились военнослужащие срочной службы.

Всего из здания были эвакуированы 57 человек. Всех военных доставили в другие медучреждения для дальнейшего прохождения лечения. Погибших и пострадавших нет.