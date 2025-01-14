Двое детей погибли при пожаре в Оренбургской области

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Двое детей погибли при пожаре в жилом доме в поселке Каргала Оренбургской области. О происшествии сообщили в телеграм-канале МЧС России.

Во время тушения огня пожарные обнаружили тела детей 3 и 11 лет. Еще четверо детей, в том числе 8-месячный младенец, были спасены односельчанами. Их доставили в больницу. По данным МЧС, родителей не было дома в момент возгорания.

Площадь пожара составила 80 квадратных метров. В скором времени сотрудники МЧС потушили огонь. Сейчас на месте происшествия работают испытательная пожарная лаборатория и психологи ведомства.

В свою очередь, губернатор области Денис Паслер сообщил, что пострадавшие дети были госпитализированы в областной центр хирургии и травматологии и ОДКБ. В данный момент им оказывается медицинская и психологическая помощь, также работает служба опеки.

"Всем, что потребуется сейчас, семью обеспечим. Также решим вопрос их дальнейшего жизнеустройства", – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ранее пожар произошел в одноэтажном деревянном доме, который расположен в поселке Кильмезь Кильмезского района Кировской области. В результате случившегося погибли восемь человек.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Губернатор области Александр Соколов заявил, что состояние трех эвакуированных оценивается как удовлетворительное, а еще три человека были госпитализированы.