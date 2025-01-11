Шесть зебр погибли при пожаре в зоопарке в Белгородской области

Фото: МЧС России

Шесть зебр погибли при пожаре на территории зоопарка в хуторе Чумаки, передает пресс-служба МЧС России.

На участке загорелось каркасное тентованное помещение. Огонь был локализован на площади 60 квадратных метров. В тушении принимали участие 14 специалистов и 3 единицы техники.

В данный момент дознаватели МЧС РФ устанавливают причину происшествия, добавили в ведомстве.

Между тем утром 10 января началось возгорание на промышленном объекте по производству ацетона в Гатчинском районе Ленинградской области. Огонь успел распространиться на площади 1,9 тысячи "квадратов". Рабочие, находящиеся в это время на производстве, успели покинуть здание.

Спустя время пожар был полностью потушен. В результате никто не пострадал. Для тушения огня привлекали более 50 спасателей и 12 единиц техники, а также пожарный поезд.

