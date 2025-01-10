Площадь пожара в Гатчине увеличилась до 1 900 "квадратов"

Фото: vk.com/Александр Сафаров

Площадь пожара в промзоне в Гатчине в Ленинградской области увеличилась до 1 900 квадратных метров, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Возгорание тушат более 50 сотрудников ведомства и 12 единиц техники.

О пожаре стало известно утром 10 января. Тогда площадь пожара составляла 1 600 "квадратов", а информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожарные ликвидировали пожар на птицефабрике фирмы "Куриное царство" в селе Герасимово Курской области. В тушении пожара, который распространился на 5 тысяч квадратных метров, участвовали 57 человек и 17 единиц специальной техники.

При пожаре пострадал 40-летний сотрудник предприятия – его госпитализировали с ожогами рук. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить распространения огня на другие объекты.