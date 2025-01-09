Корпуса птицефабрики загорелись в Курской области

Фото: 123RF/svglass

Возгорание произошло в корпусах птицефабрики в Горшеченском районе Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в телеграм-канале.

"Пока известно об одном пострадавшем – 40-летнего сотрудника предприятия с ожогами рук сейчас экстренно доставляют в областную клиническую больницу", – отметил он.

По словам Хинштейна, спасатели эвакуировали сотрудников из зоны пожара. Сейчас борьба с огнем продолжается. При этом пожарные не допустили распространения огня на большую часть корпусов. На место ЧП прибудет врио заместителя губернатора Сергей Стародубцев.

Информация в Сети о том, что возгорание произошло в результате удара украинского дрона, пока остается без подтверждения, уточнил врио губернатора региона. К пожару могло привести возгорание электропроводки. Точная причина будет установлена комиссией.

Ранее два человека погибли в результате пожара в самарском общежитии. Вместе с тем пожарным удалось спасти из огня 40 человек, в том числе пять детей, и эвакуировать 96 человек, включая 14 детей.

