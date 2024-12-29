Открытое горение на овощебазе в Краснодарском крае ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

На овощебазе в Краснодарском крае ликвидировали открытое горение. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

О пожаре стало известно утром 29 декабря. Министерство отмечало, что овощебаза загорелась в Динском районе, поселке Агроном, на площади 1,4 тысячи квадратных метров.

В ликвидации пожара участие принимали 54 человека и 16 единиц техники.

Ранее пожар произошел в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате возгорания пять человек погибли, еще семеро были госпитализированы с отравлением дымом.