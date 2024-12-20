Пять человек погибли при пожаре в изоляторе в Якутске

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Пожар вспыхнул в изоляторе в Якутске, где содержатся военнослужащие, самовольно оставившие части. В результате инцидента пять человек погибли. Об этом сообщает Оперштаб Якутии со ссылкой на военный комиссариат региона.

Возгорание произошло в ночь на 20 декабря в Вилюйском переулке. Личности погибших в данный момент устанавливаются. Кроме того, при пожаре семь человек отравились дымом. Их госпитализировали в больницу, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

В настоящее время специалисты выясняют причину пожара, на месте работают профильные органы.

"Выражаем соболезнования родным и близким погибших", – говорится в сообщении Оперштаба.

Ранее в Удмуртии 9-месячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона. Отец укладывал ребенка спать на кровати, мобильный телефон в этот момент лежал рядом с ними. Мужчина рассказал, что неожиданно устройство вспыхнуло, как салют.

Еще одно возгорание случилось в жилом многоэтажном доме в Шадринске Курганской области. В результате пожара один ребенок погиб, еще двое детей были госпитализированы с отравлением угарным газом.