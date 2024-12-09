Девятимесячный ребенок получил ожоги из-за загоревшегося телефона в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Удмуртии 9-месячный мальчик получил ожоги из-за загоревшегося телефона, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в городе Воткинске. Отец укладывал ребенка спать на кровати, мобильный телефон в этот момент лежал рядом с ними. Мужчина рассказал, что неожиданно устройство вспыхнуло, как салют. Гаджет искрил и горел, в результате чего штаны ребенка вспыхнули.

Пламя удалось потушить, после чего он отец незамедлительно повез сына в больницу. Ребенок получил термический ожог ног на 3% тела. Ему оказали помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Ранее эксперт рассказал, что гаджет, имеющий проблемы с батареей, может взорваться в руках пользователя. Специалист подчеркнул, что причиной взрыва может стать длительная зарядка устройства, а также его контакт с водой или удар о твердую поверхность.

Россиянам рекомендовали не перегревать и не гнуть устройство. Это позволит сберечь батарею и минимизировать риски взрыва. Также эксперт предостерег от использования неподходящих зарядных устройств. Между тем о том, что батарея повреждена, свидетельствует ее вздутие. В подобном случае ее необходимо срочно заменить.