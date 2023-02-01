МЧС призвало россиян не заряжать гаджеты ночью из-за риска пожаров

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МЧС РФ предупредило россиян о риске возгорания смартфонов во время зарядки ночью. О том, как правильно заряжать гаджеты, ведомство рассказало в своем официальном телеграм-канале.

"В прошлом году в стране произошло более полутысячи пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара – неисправность зарядных устройств", – говорится в публикации.

МЧС рекомендовало гражданам придерживаться следующих правил:

использовать только сертифицированные зарядные устройства;

не оставлять без присмотра пауэрбанки, телефоны, электросамокаты и гироскутеры и другие устройства на зарядке;

не заряжать технику в ночное время и не класть телефон под подушку;

если телефон зарядился до 100%, отключить его от сети.

Ранее россиян призвали не использовать пауэрбанк на улице в зимнее время года. О последствиях применения внешнего аккумулятора в морозную погоду рассказал старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он предупредил, что емкость аккумулятора телефона быстро уменьшается при использовании пауэрбанка зимой. Есть риск того, что оба устройства просто сломаются, подчеркнул эксперт. Специалист также добавил, что из-за конденсата, который появляется внутри, может случиться короткое замыкание материнской платы. Есть вероятность того, что оно позднее негативно скажется на работе гаджета, сообщил Кузьменко.



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